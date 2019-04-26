В Курске Старовойту вручили профсоюзный билет

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-26T13:07:40+03:00

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с представителями трудовых династий и лидерами профсоюзного движения региона. Встреча была приурочена к Празднику Весны и Труда, который по традиции отмечается 1 мая.

Врио получил в подарок винтажный документ советского образцаФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководители профсоюзных организаций рассказали врио губернатора о своей работе. Они отметили, что в Курской области активно развивается профсоюзное движение. В нем состоит более 150 тысяч человек. Это работники бюджетной сферы и различных предприятий. При этом в регионе выстроены эффективные взаимоотношения между областной администрацией, профсоюзами и работодателями.

- Общая цель взаимодействия исполнительной и законодательной власти с профсоюзами и руководителями предприятий состоит не только в том, чтобы поддержать человека труда, защитить права и интересы работающего населения, - сказал Роман Старовойт.

Разговор шел за чаемФото: Светлана ВОЛКОВА

Также на встрече шла речь о создании условий для появления новых трудовых династий. В Курской области есть немало семей, в которых несколько поколений верны одной профессии или предприятию. Врио губернатора пообщался с представителями пяти трудовых династий Соколовских-Паневиных, Головиных, Есиповых, Пашковых и Булавиновых. Общий трудовой стаж некоторых из них достигает 500 лет.

Роман Старовойт поблагодарил семьи за их труд и вклад в социально-экономическое развитие региона. Врио губернатора отметил, что необходимо рассказывать о таких династиях и популяризировать их достижения. Начать эту работу решено с создания книги, в которую войдут фотографии и копии документов курских семей с многолетней трудовой историей.

Встреча прошла в Доме профсоюзовФото: Светлана ВОЛКОВА

В заключении встречи врио вручили в подарок профсоюзный билет советского образца.

В Курске чествовали трудовые династии.

ИСТОЧНИК KP.RU