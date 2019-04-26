17-летнего курянина обвиняют в краже денег

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-26T12:51:04+03:00

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В Северном отделе полиции УМВД России по Курску возбуждено уголовное дело против молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. От его действий пострадал 36-летний курянин. Преступление было совершено в букмекерской конторе на улице Радищева, куда мужчина пришел сделать ставку на результаты спортивных состязаний. К нему подошел молодой человек, с которым ранее он уже встречался в зале, и попросил одолжить денег, чтобы сделать якобы беспроигрышную ставку. Долг пообещал вернуть. Получив четыре тысячи рублей, он вышел из помещения конторы и больше не вернулся.

Обманутый курянин обратился в полицию и рассказал о произошедшем. С места преступления были изъяты записи камер видеонаблюдения, благодаря которым была сделана фотоориентировка. Через несколько дней личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый житель проспекта Дериглазова, ему 17 лет. Сейчас фигурант дает признательные показания, а до суда будет находиться под подпиской о невыезде, отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU