В Курске поймали лже-продавца запчастей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-26T11:51:56+03:00

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Преступник разместил на сайте объявление о продаже запасных частей подвески импортного автомобиля. Цену на товар обозначил на порядок ниже реальной стоимости. Внешне объявление не отличалось от сотен аналогичных, поэтому привлекло много покупателей из разных регионов России. По телефону злоумышленник обещал выслать запчасти в любую точку страны и предлагал оплатить покупку переводом на свою банковскую карту. Потерпевшие верили курянину на слово и платили по шесть – семь тысяч рублей, не подозревая, что запчасти существуют только на фото. После этого фигурант переставал выходить на связь. Так и не дождавшись посылки, каждый покупатель написал заявление в полицию. Сейчас известно о трех эпизодах мошенничества, но есть основания полагать, что их значительно больше. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый получит наказание в соответствии с законом, сказали в полиции.

Полиция напоминает! Прежде чем платить за товар в интернете, нужно убедиться в том, что он существует. Для любых переводов достаточно только номера карты. Если Вас просят предоставить другие данные – трехзначный код с оборотной стороны, имя владельца или СМС пароль – знайте это мошенники. Банковская карта – это ваш кошелек, доступ к ней должен иметь только владелец.

ИСТОЧНИК KP.RU