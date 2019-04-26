В Курске казанская фирма наносит дорожную разметку термопластиком

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-26T10:01:40+03:00

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В городе установилась теплая погода, и фирма-подрядчик из Казани приступила к работе. Разметка ведется ночью, чтобы не мешать движению автомобилистов и общественного транспорта.

- Функциональная долговечность термопластика – один год. Как показывает практика, на отдельных участках дороги эти свойства сохраняются дольше, – рассказал заместитель департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Олег Воробьев.

Эта работа проводится за счет средств городского бюджета.

Новая разметка осевых линий горячим пластиком также появится на улицах Карла Маркса, Кавказская, Пучковка, 50 лет Октября, Сонина, Перекальского, проспектах Кулакова, Клыкова, Победы и частично Радищева, Ленина. Работы планируется завершить до 1 мая.

Остальная разметка наносится краской. До 1 мая будут обновлены пешеходные переходы по улицам Ленина, Радищева, Сонина, А.Невского, на Красной площади, до 9 мая – по улицам Карла Маркса и проспект Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU