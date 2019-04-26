Срок перехода Курской области на цифровое ТВ откладывается

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-26T09:16:43+03:00

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Срок перехода на цифровое телевидение продлен. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продлило срок перехода на цифровое телевидение до 14 октября 2019 года для 21 региона, в том числе и для Курской области. Об этом сообщил глава ведомства Константин Носков.

По информации заместителя Губернатора Курской области Максима Бесхмельницына, "наш регион готов к отключению аналогового вещания и в ранее установленные сроки – 3 июня".

- Технически мы уже сейчас можем обеспечить трансляцию цифрового сигнала на 98,5% территории региона. Но новость о переносе даты на 14 октября, безусловно, мы восприняли позитивно. Дополнительное время позволит нам лучше подготовиться к переходу на новый формат вещания, в первую очередь, по части обеспечения цифровыми приставками малообеспеченных граждан. Кроме этого, сейчас мы работаем над решением вопросов по доставке сигнала в зону так называемых «белых пятен». Здесь вопрос будет решаться главным образом за счет приобретения спутниковых антенн для курян, регион готов компенсировать часть расходов. Таким образом, теперь мы можем ликвидировать выявление в ходе работы проблемные точки не авральном порядке, а в штатном режиме. Думаю, что и простые наши жители будут только рады отсрочке, поскольку традиционно многие из них откладывали приобретение новых телеприемников на последний срок. С учетом информационной кампании, темпы которой мы снижать не планируем, а также адресной помощи, к осени мы сможем решить все вопросы, и отключение аналогового сигнала пройдет максимально безболезненно, - рассказал Бесхмельницын.

Между тем даже в областном центре "цифра" все еще работате с большими перебоями - "пропадают" то один пакет каналов, то другой. И иногда не работает ни один из них, стабильно вещает лишь аналоговое. Что уж говорить об отдаленных точках региона.

Не решен также и вопрос компансации на приобретение оборудования для малообеспеченных курян, для которых переход на цифру просто не по карману. До сих пор непонятно, будут ли компенсироваться расходы на покупку приставки и если да, то как. Ответ на этот вопрос до сих пор не дан.

Ранее Минкомсвязи утвердило план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в субъектах РФ в рамках перехода на «цифру» в декабре 2018 года. Отключение от аналогового вещания было принято разделить на три этапа с января по июнь 2019 года, а именно 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Во время первых двух волн 27 регионов перешли с аналогового на цифровое телевещание.

ИСТОЧНИК KP.RU