2019-04-26T08:20:32+03:00
Спасатель

Под Курском нашли минометную мину

ЧП произошло в Советском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Опасную находку обнаружили в селе ЕфросимовкаОпасную находку обнаружили в селе ЕфросимовкаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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25 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Советском районе, село Ефросимовка.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружили минометную мину 82 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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