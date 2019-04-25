2019-04-25T15:13:21+03:00
Происшествия

Под Курском 17-летний мотоциклист без прав врезался в легковушку

Пострадал 18-летний пассажир байка
Ольга ДАНИЛОВА
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Мотоциклист сел за руль без правМотоциклист сел за руль без правФото: Из архива КП.
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24 апреля примерно в 20:15 возле дома №33 по улице Санаторная деревни 1-я Моква Курского района, по предварительным данным, произошло столкновение мотоцикла, под управлением 17-летнего водителя с легковушкой.

По данным ГИБДД, у мотоциклиста не было водительских прав. Он ехал со стороны автодороги М-2 «Крым» в направлении Курска и влетел в автомобиль «КИА», за рулем которого был 52-летний водитель. Машина шла в попутном направлении. В результате ДТП 18-летний пассажир мотоцикла с ранением доставлен в ГКБ №4 Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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