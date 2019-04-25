2019-04-25T13:45:45+03:00
Деловой Курск

Куряне в 2018 году получили страховых выплат на 1,3 миллиарда рублей

Жители региона стали чаще страховать свою жизнь
Ольга ДАНИЛОВА
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Страховщики также получили больше премийСтраховщики также получили больше премийФото: Из архива КП.
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Эксперты подсчитали общую сумму страховых премий, полученных страховщиками Курской области за 2018 год. Она составила 4 млрд рублей – такие данные представлены на официальном сайте Банка России. Это на 14,9% больше аналогичного показателя 2017 года. Количество заключенных страховыми компаниями договоров добровольного и обязательного страхования с жителями региона составило более 1 млн договоров.

«Рост количества договоров вызван активизацией на рынке кредитования и увеличением продаж сопутствующих страховых продуктов. Банки продолжают играть важную роль в продвижении на рынок различных программ страхования, в частности, ипотечного страхования, страхования заемщиков от несчастных случаев и болезни», – пояснил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

Страхование жизни продолжает оставаться драйвером роста страхового рынка. Поступления по нему выросли в 1,6 раза, составив 1,6 млрд рублей, что объясняется популяризацией инвестиционных программ.

Объем страховых взносов по ОСАГО увеличился на 3,6% и составил 1,2 млрд рублей, почти в 1,7 раза возросли поступления по автокаско – они составили 37,6 млн рублей.

Совокупный объем страховых выплат по итогам 2018 года жителям Курской области составил 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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