В Курске пройдет спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-25T12:04:28+03:00

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25 апреля в Курске пройдет городская спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие, ставшее уже традиционным, позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья приобщаться к занятиям физической культурой и спортом, помогает адаптироваться в окружающем мире.

Торжественное открытие спартакиады и соревнования в отдельных видах состязаний пройдут в спорткомплексе «Буревестник» ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94) в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU