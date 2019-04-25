2019-04-25T12:04:28+03:00
Спорт

В Курске пройдет спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья

Старт состязаний - 25 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе уделяется большое внимание спортуВ регионе уделяется большое внимание спорту
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25 апреля в Курске пройдет городская спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие, ставшее уже традиционным, позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья приобщаться к занятиям физической культурой и спортом, помогает адаптироваться в окружающем мире.

Торжественное открытие спартакиады и соревнования в отдельных видах состязаний пройдут в спорткомплексе «Буревестник» ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94) в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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