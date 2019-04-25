2019-04-25T12:00:49+03:00
Происшествия

Курянин может получить за кражу велосипеда срок

Мужчина угнал его у знакомого и продал
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянин уже был ранее судим сообщили в оплицииКурянин уже был ранее судим сообщили в оплицииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курске полицейские установили похитителя велосипеда. Мужчина украл его у знакомого. Ранее хозяин разрешал фигуранту пользоваться своим двухколесным транспортом. Возвращая велосипед после поездки, мужчина увидел, где он хранится и решил позже забрать его. На следующий день он проник на территорию дома на улице Любажской и угнал велосипед из сарая. В тот же день продал своему знакомому за бесценок, а деньги потратил на спиртное, рассказали в полиции.

Обнаружив пропажу, мужчина написал заявление в полицию и преступление удалось раскрыть «по горячим следам». Фигурант оказался ранее судимым за аналогичные преступления. Свою вину он признал и рассказал, кому сбыл похищенное. Выяснилось, что велосипед уже был перепродан. Сейчас полицейские занимаются его поисками. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. За кражу злоумышленник может быть лишен свободы на срок до 2 лет.

Полиция напоминает – двухколесный транспорт необходимо хранить там, где к нему не получат доступ посторонние. Оставляя технику в общественном месте, важно обеспечить её надёжную фиксацию к стационарным объектам. Особенности велосипеда или скутера, в том числе повреждения, необходимо сфотографировать. В случае совершении кражи нужно как можно быстрее обратиться в полицию и предоставить эти данные для того, чтобы преступление было оперативно раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдет спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья
В Курске пройдет выставка социальной фотографии
Пожарные приглашают курян на свой праздник
Культура настоящего и будущего
Под Курском сгорел дом
В Курске пройдет общегородской субботник
В Курске сотрудника транспортного предприятия подозревают в краже валов и цилиндра
В Курске поджигателя иномарки вычислили по запаху
Следственный комитет Курской области наградит за лучший образ следователя в прозе
В Курске после майских праздников начнутся гидравлические испытания теплосетей
Участники шествия "Бессмертный полк" в Курске пройдут через металлодетектор
В Курске 53 человека стали отличниками «Тотального диктанта»
За удар топором по спине на курянина завели дело
Молодых курских программистов приглашают принять участие в конкурсе
Под Курском обнаружили несанкционированную свалку
Пенсионные накопления курянки незаконно перевели в НПФ
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
В Курске пройдет День призывника