Курянин может получить за кражу велосипеда срок

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-25T12:00:49+03:00

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В Курске полицейские установили похитителя велосипеда. Мужчина украл его у знакомого. Ранее хозяин разрешал фигуранту пользоваться своим двухколесным транспортом. Возвращая велосипед после поездки, мужчина увидел, где он хранится и решил позже забрать его. На следующий день он проник на территорию дома на улице Любажской и угнал велосипед из сарая. В тот же день продал своему знакомому за бесценок, а деньги потратил на спиртное, рассказали в полиции.

Обнаружив пропажу, мужчина написал заявление в полицию и преступление удалось раскрыть «по горячим следам». Фигурант оказался ранее судимым за аналогичные преступления. Свою вину он признал и рассказал, кому сбыл похищенное. Выяснилось, что велосипед уже был перепродан. Сейчас полицейские занимаются его поисками. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. За кражу злоумышленник может быть лишен свободы на срок до 2 лет.

Полиция напоминает – двухколесный транспорт необходимо хранить там, где к нему не получат доступ посторонние. Оставляя технику в общественном месте, важно обеспечить её надёжную фиксацию к стационарным объектам. Особенности велосипеда или скутера, в том числе повреждения, необходимо сфотографировать. В случае совершении кражи нужно как можно быстрее обратиться в полицию и предоставить эти данные для того, чтобы преступление было оперативно раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU