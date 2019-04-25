Культура настоящего и будущего

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-25T08:52:00+03:00

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В непростых экономических и климатических условиях сельхозпроизводителям приходится ответственнее подходить к выбору культур для посева и их грамотной защите. Ученые компании с мировым именем АО «Щелково Агрохим» всегда готовы помогать аграриям в этих и других вопросах. Сейчас селекционеры рекомендуют присмотреться к сое. В результате многолетних испытаний и наблюдений им удалось разработать новые сорта этой культуры с высоким уровнем белка, грамотная защита которых принесет 150 % чистой прибыли. В разгар посевной ученые компании рассказали о новинках, их особенностях и прогнозируемых высоких результатах при условии грамотного ухода за культурой сои.

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ИСТОЧНИК KP.RU