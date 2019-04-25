2019-04-25T08:22:13+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом

Пожар произошел ночью
Ольга ДАНИЛОВА
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Звонок о пожаре поступил ночьюЗвонок о пожаре поступил ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 02:53 25 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Пахонок Тимского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС пожар удалось потушить в 03:11.

В результате пожара в жилом доме, огнем повреждены стены и кровля по всей площади.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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