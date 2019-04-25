В Курске пройдет общегородской субботник

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-25T07:53:31+03:00

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В Курске завершается месячник по благоустройству. Ежедневно на улицах Курска трудятся сотрудники служб, отвечающих за наведение порядка, город стал заметно чище и наряднее, отметили в мэрии.

В преддверии светлого праздника Пасхи, 25 апреля, в Чистый четверг пройдет общегородской субботник. Администрация города призывает всех неравнодушных курян, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, принять в нем участие. Давайте все вместе выйдем на улицы и дворы нашего города, приведем в порядок скверы и парки, подъезды и палисадники, дружно поможем Курску стать чище и краше.

ИСТОЧНИК KP.RU