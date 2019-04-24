В Курске поджигателя иномарки вычислили по запаху

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-24T15:45:43+03:00

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В Курске этой ночью наряд патрульно-постовой службы задержал пьяного молодого человека: полицейских насторожил исходивший от него сильный запах продуктов горения и бензина. В ходе разбирательства выяснилось, что именно он имеет отношение к возгоранию машины на улице Суворовской.

Как сообщил старший инспектор Группы по связям со СМИ УМВД России по Курску Сергей Ружицкий, молодой человек решил отомстить отчиму, поэтому поджог его «Тойоту». Для этого он слил бензин из стоящей рядом «Нивы» и использовал его для поджога.

Нанесенный ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

Подозреваемый может получить 5 лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU