Следственный комитет Курской области наградит за лучший образ следователя в прозе
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области сообщили о проведении регионального конкурса творческих работ о деятельности СК России.
В положении отмечено, что основной задачей конкурса является привлечение авторов творческих работ к освещению служебной деятельности сотрудника Следственного комитета, созданию его положительного образа в целях формирования в обществе позитивного отношения и уважения к профессии следователя и деятельности Следственного комитета в целом.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая работа о деятельности следственных органов Следственного комитета в области музыкального искусства (профессиональная и авторская песня – отмечаются исполнители, авторы слов и музыки);
- лучшая работа по созданию образа следователя в художественной литературе (проза, поэзия, драматургия);
- лучшая работа по созданию образа следователя в изобразительном искусстве (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).
Творческие работы следует предоставлять в следственное управление по Курской области в срок до 25 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU