Следственный комитет Курской области наградит за лучший образ следователя в прозе

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-24T15:19:11+03:00

Создавать образ следователя можно даже в скульптуре Фото: из архива «КП»

Работы на конкурс можно предоставлять до 25 мая

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В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области сообщили о проведении регионального конкурса творческих работ о деятельности СК России.

В положении отмечено, что основной задачей конкурса является привлечение авторов творческих работ к освещению служебной деятельности сотрудника Следственного комитета, созданию его положительного образа в целях формирования в обществе позитивного отношения и уважения к профессии следователя и деятельности Следственного комитета в целом.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лучшая работа о деятельности следственных органов Следственного комитета в области музыкального искусства (профессиональная и авторская песня – отмечаются исполнители, авторы слов и музыки);

- лучшая работа по созданию образа следователя в художественной литературе (проза, поэзия, драматургия);

- лучшая работа по созданию образа следователя в изобразительном искусстве (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

Творческие работы следует предоставлять в следственное управление по Курской области в срок до 25 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU