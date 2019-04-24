В Курске после майских праздников начнутся гидравлические испытания теплосетей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-24T14:58:23+03:00

Во всех округах областного центра теплосети будут проверены на прочность Фото: из архива «КП»

На пресс-конференции в «Квадре» подвели итоги

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На пресс-конференции Курский филиал ПАО «Квадра» подвел итоги отопительного сезона. В рамках подготовки к новому сотрудники компании проведут испытания теплосетей на прочность во всех округах областного центра.

После майских праздников начнутся ежегодные гидравлические испытания теплосетей (испытания давлением воды):

- 14 – 18 мая – в зоне котельной ООО «ТГК»;

- 14 - 27 мая – в зоне ТЭЦ-1;

- 14 - 16 мая – в зоне котельной п. Искра;

- 27 - 31 мая – в зоне котельной 113-го квартала;

- 18 июня – 1 июля – в зоне ТЭЦ Северо-Западного района;

- 18 - 20 июня – в зоне котельной п. Косиново;

- 25 - 27 июня – в зоне котельной по ул. Литовская, 95Б.

- 16 - 29 июля – в зоне ТЭЦ-4.

В пресс-службе компании сообщили, что в 2019 году крупные работы планируются на следующих теплосетях:

- реконструкция сетей горячего водоснабжения в Сеймском округе (3160 м);

- реконструкция тепломагистрали на ул. Семеновская – Димитрова (1892 м);

- реконструкция тепломагистрали на ул. Кр. Армии (888 м);

- капремонт тепломагистрали по ул. Беговая (646 м);

- капремонт тепломагистрали по ул. Энгельса (500 м);

- капремонт внутриквартальной теплосети по пер. Гоголя (380 м);

- капремонт внутриквартальной теплосети по ул. Пигорева (326 м);

- капремонт внутриквартальной теплосети по ул. Ухтомского (297 м).

ИСТОЧНИК KP.RU