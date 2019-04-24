В Курске после майских праздников начнутся гидравлические испытания теплосетей
На пресс-конференции Курский филиал ПАО «Квадра» подвел итоги отопительного сезона. В рамках подготовки к новому сотрудники компании проведут испытания теплосетей на прочность во всех округах областного центра.
После майских праздников начнутся ежегодные гидравлические испытания теплосетей (испытания давлением воды):
- 14 – 18 мая – в зоне котельной ООО «ТГК»;
- 14 - 27 мая – в зоне ТЭЦ-1;
- 14 - 16 мая – в зоне котельной п. Искра;
- 27 - 31 мая – в зоне котельной 113-го квартала;
- 18 июня – 1 июля – в зоне ТЭЦ Северо-Западного района;
- 18 - 20 июня – в зоне котельной п. Косиново;
- 25 - 27 июня – в зоне котельной по ул. Литовская, 95Б.
- 16 - 29 июля – в зоне ТЭЦ-4.
В пресс-службе компании сообщили, что в 2019 году крупные работы планируются на следующих теплосетях:
- реконструкция сетей горячего водоснабжения в Сеймском округе (3160 м);
- реконструкция тепломагистрали на ул. Семеновская – Димитрова (1892 м);
- реконструкция тепломагистрали на ул. Кр. Армии (888 м);
- капремонт тепломагистрали по ул. Беговая (646 м);
- капремонт тепломагистрали по ул. Энгельса (500 м);
- капремонт внутриквартальной теплосети по пер. Гоголя (380 м);
- капремонт внутриквартальной теплосети по ул. Пигорева (326 м);
- капремонт внутриквартальной теплосети по ул. Ухтомского (297 м).
ИСТОЧНИК KP.RU