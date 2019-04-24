Участники шествия "Бессмертный полк" в Курске пройдут через металлодетектор

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-24T13:34:28+03:00

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Шествие «Бессмертного полка» в Курске пройдет 9 мая. Колонны стартуют от площади Перекальского в 12.00 часов. Их формирование начнется в 10.30 на площади Перекальского, помощь участникам шествия во всех вопросах окажут добровольцы, которых легко можно будет узнать по футболкам со специальной символикой. Кроме того, колонну будут сопровождать сто волонтеров – медиков. По ходу движения «Бессмертного полка» установят павильоны с питьевой водой. Для обеспечения безопасности во время шествия будут дежурить правоохранительные органы. Полицейские советуют брать с собой минимум вещей в небольших сумках. Участникам «Бессмертного полка» предстоит пройти через рамку металлодетекторов.

На Красной площади для участников парада будет организован праздничный концерт.

Городские власти просят автовладельцев оставить машины в гаражах и воспользоваться общественным транспортом, движение которого будет организовано бесперебойно. Схемы перекрытия дорог сообщат накануне праздника, уточнили в мэрии.

Для уточнения информации о количестве участников акции организаторы просят зарегистрироваться на сайте Центра историко-культурного наследия города www.nasledie-kursk.ru или сообщить по телефону 70-20-68. Впрочем, на шествие можно прийти и без регистрации, главное, чтобы при себе были фотографии тех, кто воевал.

ИСТОЧНИК KP.RU