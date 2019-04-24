В Курске 53 человека стали отличниками «Тотального диктанта»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-24T13:14:04+03:00

Курская область написала диктант лучше, чем в прошлом году Фото: Из архива КП.

Всего диктант писали в регионе более 700 человек

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В Курске наградят отличников Тотального диктанта-2019. Всего в областном центре 53 человека стали отличниками «Тотального диктанта». В прошлом году таких было 39 человек.

Ежегодная образовательная акция прошла 13 апреля. Для желающих проверить свои знания работали 17 площадок – самая большая открытая региональная площадка по традиции работала в Курском государственном университете, в том числе специализированная площадка для иностранных граждан. В Курской области диктант написали 704 человека. Автором текста этого года стал писатель Павел Басинский.

Награждение отличников состоится 29 апреля в КГУ в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU