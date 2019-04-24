2019-04-24T13:14:04+03:00
Общество

В Курске 53 человека стали отличниками «Тотального диктанта»

Всего диктант писали в регионе более 700 человек
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курская область написала диктант лучше, чем в прошлом годуКурская область написала диктант лучше, чем в прошлом годуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курске наградят отличников Тотального диктанта-2019. Всего в областном центре 53 человека стали отличниками «Тотального диктанта». В прошлом году таких было 39 человек.

Ежегодная образовательная акция прошла 13 апреля. Для желающих проверить свои знания работали 17 площадок – самая большая открытая региональная площадка по традиции работала в Курском государственном университете, в том числе специализированная площадка для иностранных граждан. В Курской области диктант написали 704 человека. Автором текста этого года стал писатель Павел Басинский.

Награждение отличников состоится 29 апреля в КГУ в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24