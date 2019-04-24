За удар топором по спине на курянина завели дело

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-24T12:59:08+03:00

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В Курском районе возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. В канун Рождества 2019 года неизвестный мужчина, находясь в доме в поселке Искра Курского района, во время ссоры ударил курянина лезвием топора по левой лопатке и сбежал.

Сотрудники полиции, не усмотрев в действиях нападавшего состава преступления, возбудили административное расследование по ст.6.1.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за причинение телесных повреждений, не причинивших вреда здоровью.

Но согласно судебно-медицинской экспертизе резаная рана, образовавшаяся от удара топором, повлекла легкий вред его здоровью.

После вмешательства прокуратуры административное расследование по этому факту прекращено. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, которая предусматривает до 2 лет колонии.

Сейчас личность подозреваемого установлена, проводится предварительное расследование, сказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU