2019-04-24T12:33:22+03:00
Наука

Молодых курских программистов приглашают принять участие в конкурсе

Конкурс пройдет в рамках СЭФ-2019
Ольга ДАНИЛОВА
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СЭФ—2019 приглашает студентов, выпускников вузов и начинающих ИТ-специалистов принять участие в конкурсеСЭФ—2019 приглашает студентов, выпускников вузов и начинающих ИТ-специалистов принять участие в конкурсеФото: Из архива КП.
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СЭФ-2019 приглашает принять участие в конкурсе молодых программистов «Цифровое волонтерство». Цель конкурса – оказать содействие социальным учреждениям в создании необходимых для них ИТ-решений и одновременно выявить наиболее талантливых и перспективных специалистов.

Каждая команда должна подобрать IT-задачу, которую она готова реализовать для конкретной социальной организации и в дальнейшем передать эту разработку на безвозмездных условиях. Программисты могут подобрать IT-задачу самостоятельно или воспользоваться реестром, сформированным оргкомитетом СЭФ-2019.

Финал конкурса «Цифровое волонтерство» состоится 27 июня в рамках СЭФ. Команды разработчиков презентуют свои работы, а экспертное жюри определит лучшие проекты. Подробнее: https://clck.ru/Fjw4Y

ИСТОЧНИК KP.RU

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