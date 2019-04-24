2019-04-24T12:21:03+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили несанкционированную свалку

Идет расследование
Ольга ДАНИЛОВА
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Проблема свалок актуальна для регионаПроблема свалок актуальна для регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области обнаружили несанкционированную свалку вблизи деревни Селиховы дворы Курского района.

На территории земельного участка на открытом грунте обнаружены навалы твердых бытовых отходов, строительных отходов, грунта неизвестного происхождения. На момент осмотра на земельном участке ощущался характерный химический запах, были следы сжигания мусора, сообщили в обладминистрации.

Как пояснил руководитель департамента Константин Поляков: «Проводится расследование. Виновные в загрязнении территории будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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