Пенсионные накопления курянки незаконно перевели в НПФ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-24T11:59:53+03:00

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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась курянка по вопросу незаконного перевода денежных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд.

Выяснилось, что женщина является застрахованным лицом, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. В 2018 году она обратилась в Управление ПФР России по Курску и Курскому району с целью уточнить сумму пенсионных накоплений. Во время беседы с сотрудниками управления она узнала, что средства пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд.

Как показала проверка, передача денег была осуществлена на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления, подписанного от имени пенсионерки о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд, который удостоверен нотариусом, рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем выяснилось, что женщина не подавала такое заявление в органы ПФР, подпись ей не принадлежит, договор об обязательном пенсионном страховании она также не подписывала. Все подписи в документах выполнены иным, неизвестным человеком.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск, в котором оставил вопрос о признании недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, а также потребовал обязать некоммерческий пенсионный фонд перевести накопительную часть трудовой пенсии заявительницы в Пенсионный фонд РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU