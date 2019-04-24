В Курске пройдет День призывника

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-24T10:03:06+03:00

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25 апреля в 10.00 в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14-б) пройдет традиционный День призывника. Перед началом мероприятия для будущих защитников Отечества будет организована выставка, на которой они смогут познакомиться с оружием, а также обмундированием современного российского солдата. Кроме этого, юноши пообщаются с солдатами и офицерами.

На площади будет развернут пункт отбора юношей на службу по контракту. А прямо из зала к месту службы отправятся 27 новобранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU