В Курской области на майские введут режим «повышенной готовности»
В рамках заседания региональной антитеррористической комиссии под руководством начальника УФСБ по Курской области Павла Гуляева обсудили обеспечение общественной безопасности в дни празднования Первомая и Дня Победы.
В праздничные дни ГУ МЧС России по Курской области и его подразделения будут переведены на усиленный режим работы. С 30 апреля в области будет введен режим «повышенной готовности», сообщилди в МЧС региона.
- Отдельное внимание уделят обеспечению пожарной безопасности, во всех городах и районах области на контроль будут взяты места массового пребывания людей, - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров.
В этой работе будут задействованы более 2,5 тысяч спасателей и 400 единиц техники. Также в преддверии праздников правоохранительные органы проведут целый комплекс мероприятий антитеррористической направленности.
ИСТОЧНИК KP.RU