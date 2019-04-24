2019-04-24T09:36:45+03:00
Политика

В Курской области на майские введут режим «повышенной готовности»

Контролировать обстановку будут 2,5 тысячи спасателей
Ольга ДАНИЛОВА
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Ситуацию будут держать под контролем тысячи силов иковСитуацию будут держать под контролем тысячи силов иковФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках заседания региональной антитеррористической комиссии под руководством начальника УФСБ по Курской области Павла Гуляева обсудили обеспечение общественной безопасности в дни празднования Первомая и Дня Победы.

В праздничные дни ГУ МЧС России по Курской области и его подразделения будут переведены на усиленный режим работы. С 30 апреля в области будет введен режим «повышенной готовности», сообщилди в МЧС региона.

- Отдельное внимание уделят обеспечению пожарной безопасности, во всех городах и районах области на контроль будут взяты места массового пребывания людей, - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров.

В этой работе будут задействованы более 2,5 тысяч спасателей и 400 единиц техники. Также в преддверии праздников правоохранительные органы проведут целый комплекс мероприятий антитеррористической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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