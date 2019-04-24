Под Курском пенсионер до смерти забил знакомого

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-24T12:40:40+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 61-летнего жителя Рыльского района. Пенсионера обвиняют в убийстве.

По версии следствия, днем 19 января в гости к мужчине пришел его 67-летний знакомый односельчанин, с которым они стали распивать спиртное. Затем на почве ревности между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил свою жертву головой о металлическую часть печи, нанес тому множественные удары топором и другим неизвестным колюще-рубящим предметом, сообщили в СК. В результате полученных травм мужчина умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU