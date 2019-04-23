Под Курском сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-23T17:15:01+03:00

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В 11:35 23 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в деревне Клевцовка Солнцевского района.

По прибытии в 11:49 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:52, ликвидировано в 11:55. Пострадавших нет, сообщил ив МЧС региона.

В результате пожара сгорел автомобиль ГАЗ-52.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU