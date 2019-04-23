Юра Шатунов в Курск приедет в мае

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-23T16:35:03+03:00

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30 мая на сцене МегаГринн выступит Легенда российской эстрады — Юрий Шатунов! Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи», погружая зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви.

Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Все тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. «Белые розы», «Детство», «Седая ночь» — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении. Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: «А лето цвета», «Не бойся», «С Днем Рождения», «Тет-а-тет» и многими другими хитами, которые не оставят вас равнодушными!

Искренний и открытый, эмоциональный и обаятельный артист щедро делится со зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. Приходите на концерт вечно молодой музыки Юрия Шатунова и зажигайте вместе с ним!

30 мая 19.00, МегаГринн

ИСТОЧНИК KP.RU