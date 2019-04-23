2019-04-23T16:20:16+03:00
Звезды

В Курске выступят Би-2 с новой программой

Концерт пройдет в СКК
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске группа выступит с оркестромВ Курске группа выступит с оркестром
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Би-2 в Курске выступят с симфоническим оркестром под управлением дирижера Феликса Арановского, Заслуженного артиста России, Заслуженного деятеля искусств России.

Специально для предстоящего концерта Би-2 приготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из нового альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и конечно — все главные хиты Би-2!

29 мая 19.00, СКК

ИСТОЧНИК KP.RU

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