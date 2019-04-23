В Курске восстановят газоны и посадят цветы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-23T15:01:25+03:00

С мая по июнь планируется высадить более 460 тысяч цветочных культур

Изменить размер текста: A A

В этом году на улицах Курска, в городских парках и скверах будет устроено около 255 цветников. Обновятся привычные клумбы, появятся новые.

С мая по июнь планируется высадить более 460 тысяч цветочных культур, еще около 30 тысяч цветов высадят на мемориальном комплексе «Курская дуга». К 1 мая цветники появятся на улице Ленина, а ко Дню Победы цветочное оформление завершится на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Традиционно устройство городских цветников будет проводиться с использованием однолетних цветочных культур: петуний, тагетесов, агератумов, сальвий, львиного зева, колеусов и многих других. Они отличаются высокой декоративностью и длительным сроком цветения: с мая по сентябрь.

- Мы планируем выполнить оформление 12 топиарных форм. В мае приступим к восстановлению газонов в скверах по ул. Мыльникова, ул. Веспремской, по проспекту Ленинского Комсомола, - рассказал Александр Ильин. – Кроме того, весной традиционно проводятся субботники по посадке саженцев деревьев и кустарников. Ведутся работы по восстановлению утраченных деревьев, озеленению дворов детских садов, школ и прилегающих к ним территорий.

В прошлом году во время благоустройства в парке им. Дзержинского, на бульваре по улице Сонина и в скверах по ул. Энгельса и пр-ту Ленинского Комсомола высажено более 36 тысяч луковиц тюльпанов, которые зацветут совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU