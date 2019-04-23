Куряне получили "бронзу" Дельфийских игр

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-23T14:50:26+03:00

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Бронза Дельфийских игр - у Курской области! Детский ансамбль танца Курской государственной филармонии «VIP-поколение» завоевал ее в номинации «народные танцы». Ансамблем руководят Василий Башлаков и Наталья Глухарева.

XVIII молодежные Дельфийские игры стартовали в Ростове 19 апреля и продлятся до 24 апреля. Это совокупность конкурсных и фестивальных состязаний по 29 номинациям, мастер-классов, научно-практических и зрелищных мероприятий по различным номинациям народного, классического и современного искусства талантливых детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU