2019-04-23T14:50:26+03:00
Звезды

Куряне получили "бронзу" Дельфийских игр

Ансамбль «VIP-поколение» завоевал ее в номинации "народные танцы"
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне стали призерамиКуряне стали призерамиФото: предоставлено пресс-службой
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Бронза Дельфийских игр - у Курской области! Детский ансамбль танца Курской государственной филармонии «VIP-поколение» завоевал ее в номинации «народные танцы». Ансамблем руководят Василий Башлаков и Наталья Глухарева.

XVIII молодежные Дельфийские игры стартовали в Ростове 19 апреля и продлятся до 24 апреля. Это совокупность конкурсных и фестивальных состязаний по 29 номинациям, мастер-классов, научно-практических и зрелищных мероприятий по различным номинациям народного, классического и современного искусства талантливых детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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