Курян ждут кинопремьеры

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-23T14:41:16+03:00

На майских курян ждут в кино Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 8 по 15 мая в кинотеатрах города пройдет тематический показ ко Дню Победы

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В муниципальных кинотеатрах Курска с 1 по 7 мая пройдет премьера военно-исторической драмы «Солдатик». Фильм основан на реальных событиях и посвящен самому маленькому герою Великой Отечественной Войны, шестилетнему Сереже Алешкову, 1936 года рождения.

«Настоящую победу украсть невозможно», - слоган другой премьеры курских муниципальных кинотеатров - спортивной драмы «Со дна вершины», показ которой пройдет с 16 по 22 мая. В основу сюжета легла история двукратного паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина.

В рамках проекта «Георгиевский сбор» в период с 8 по 15 мая в муниципальных кинотеатрах города пройдет тематический показ ко Дню Победы следующих картин – мелодрамы «Белорусский вокзал», драмы «В бой идут одни старики», военной драмы «Это было в разведке», киноповести «Офицеры», трагикомедии «Женя, Женечка и «Катюша», военной драмы «А зори здесь тихие».

Продолжает свою работу XIII сезон проекта «Кино в театре». В драматическом театре имени А.С. Пушкина 5 мая пройдет показ военно-исторической драмы «Солдатик», 12 мая – приключенческий фильм «Сокровища Ермака».

Сеансы, как обычно, начнутся в 13.00. Начало предсеансовых мероприятий – 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассах драмтеатра и филармонии. Справки по телефонам: (4712) 52-98-20, (4712) 70-30-79.

ИСТОЧНИК KP.RU