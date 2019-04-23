В Курске за кражи задержали рецидивиста

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-23T14:07:52+03:00

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В Курске по подозрению в многочисленных кражах задержан прежде неоднократно судимый 40-летний мужчина. Он находился под следствием, когда поступило очередное заявление о преступлении от его знакомой. Женщина рассказала, что фигурант приходил в ее дом, а позже она обнаружила пропажу своего смартфона. Злоумышленник признался, что продал мобильный, а деньги потратил на спиртное. По факту хищения завели уголовное дело, но вскоре выяснились и другие факты его преступной деятельности.

Так, участковый уполномоченный полиции осуществлял плановую проверку жительницы Сеймского округа, состоящей под административным надзором. В это время к ней пришел молодой человек и в присутствии стража порядка курянка стала требовать у мужчины, чтобы он вернул украденные у нее накануне 19 тысяч рублей. Участковый знал, что женщина не имеет постоянного источника дохода и наличие у нее такой суммы денег показалось странным. В результате проверки выяснилось, что деньги в доме появились после кражи. Женщина украла золотой крест у другого знакомого и вместе с этим молодым человеком сдала его в ломбард. Часть денег ушло на спиртное, а остальное фигурант у нее украл.

По данному факту возбужденного уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU