Курянам покажут премьерный спектакль

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-23T12:31:47+03:00

Итальянские страсти в двух действиях или «Свободная пара» - так называется новая постановка

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Что вы знаете о браке? «Все!» - ответят молодожены. «Ничего....» - заметят опытные супруги с десятками совместных лет за плечами. Что такое свобода в браке? Как ею распоряжаться? И, главное, нужна ли она? Муж предлагает жене жить в браке по законам свободной пары, без взаимных обязательств и верности.

Он с неудержимостью следует предложенным правилам. И вот, через какое-то время, супруга принимает условия игры......

Традиционный юмор, эксцентричность, присущие итальянским пьесам, особенно полюбился российскому зрителю. Но сквозь смех непременно пробиваются ирония и грусть …

А прием «театр в театре» делает спектакль необычным и интригующим.

Нобелевский лауреат, блестящий современный итальянский драматург Дарио Фо в соавторстве с супругой Франкой Раме написал яркую, искрометную пьесу «Свободная пара».

Блистательный актер, известный режиссер, самый популярный из ныне живущих драматургов Италии, Дарио Фо уже более сорока лет притягивает к себе внимание критиков и поклонников театра, всегда переполняющих залы на его спектаклях. Дарио Фо называют паяцем. По мощи воздействия на аудиторию сравнивают с Савонаролой. Пьесы Фо давно и много идут на сценах театров всех континентов. Пьесы Дарио Фо очень много ставятся за пределами Италии: согласно статистике, каждый день в мире играется до 400 спектаклей по его комедиям.

Режиссер- постановщик - заслуженная артистка России Елена Гордеева,

художник – постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов,

музыкальное оформление – Мария Нестерова

(18+)

25 апреля в 18.30

Курский государственный драматический театр имени А.С.Пушкина

ул. Ленина, 26

ИСТОЧНИК KP.RU