В Курске споет Андрей Капралов
Андрей Капралов – выпускник вокального факультета Московской государственной консерватории (класс профессора народного артиста СССР Л. И. Болдина). Глубокий бас и прекрасная профессиональная подготовка позволяют Андрею Капралову успешно исполнять репертуар самой различной направленности: от оперных шедевров до русских народных песен, от классических романсов до песен из репертуара Муслима Магомаева.
Особое место в творческой деятельности певца занимает работа по пропаганде музыкального наследия Георгия Свиридова. Артист участвует в цикле просветительских программ «Лики времени», «Воспеть Русь», «О России петь» и др. Артист принял участие в записи и презентации диска «Приношение Г. Свиридову».
Андрей Капралов подготовил программу, в которой прозвучат песни и романсы, а также инструментальные сочинения А. Даргомыжского, С. Рахманинова, М. Мусоргского. Партия фортепиано – Андрей Антонюк.
(6+)
29 апреля в 19.00
Концертный зал «Свиридовский»
ул. Сонина, д. 4
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