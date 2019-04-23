В Курске споет Андрей Капралов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-23T12:29:48+03:00

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Андрей Капралов – выпускник вокального факультета Московской государственной консерватории (класс профессора народного артиста СССР Л. И. Болдина). Глубокий бас и прекрасная профессиональная подготовка позволяют Андрею Капралову успешно исполнять репертуар самой различной направленности: от оперных шедевров до русских народных песен, от классических романсов до песен из репертуара Муслима Магомаева.

Особое место в творческой деятельности певца занимает работа по пропаганде музыкального наследия Георгия Свиридова. Артист участвует в цикле просветительских программ «Лики времени», «Воспеть Русь», «О России петь» и др. Артист принял участие в записи и презентации диска «Приношение Г. Свиридову».

Андрей Капралов подготовил программу, в которой прозвучат песни и романсы, а также инструментальные сочинения А. Даргомыжского, С. Рахманинова, М. Мусоргского. Партия фортепиано – Андрей Антонюк.

(6+)

29 апреля в 19.00

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

ИСТОЧНИК KP.RU