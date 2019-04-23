В Курске прошел "Романтический полдень"

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-23T12:01:40+03:00

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21 апреля в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» прошел очередной показ – романтическая комедия «Семь ужинов» 12+ от режиссера Кирилла Плетнева, премьера которой состоялась в России в день Святого Валентина 14 февраля. В рамках предсеансового мероприятия «Романтический полдень» в фойе драматического театра выступили музыкальные коллективы Курска, а на экране показали короткий фильм о народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной – женственной и мужественной одновременно.

В фойе драмтеатра прошел концертФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также зрители смогли поучаствовать в розыгрыше призов - приглашения в парк развлечений.

Акция "Романтический полдень" состоялась перед сеансомФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Семь ужинов» - это второй совместный проект режиссера Кирила Плетнева и актрисы Полины Максимовой. Первым была драма «Без меня». Съемки нового фильма были закончены в середине мая 2018 года, а главную музыкальную композицию «Мотив» в нем исполняет латвийская рок-группа «Brainstorm». Трек написан специально к «Семи ужинам» композитором Артемом Михаенкиным. Участники коллектива «BrainStorm» не только исполнили песню, но и снялись в роли самих себя в финальной сцене картины, съемка которой проходила в одном из московских парков прошлой весной.

Акция "Кино в театре", "Романтический полдень".

ИСТОЧНИК KP.RU