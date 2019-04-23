Курянин штык-ножом убил человека

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-23T11:38:32+03:00

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В Курской области осудили 57-летнего жителя деревни Чаплыгино. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, с применением оружия, повлекшем по неосторожности смерть.

Как установил суд, днем 15 июня между двумя мужчинами на бытовой почве произошла ссора и обоюдная драка. Один из конфликтующих ушел домой, где вооружившись штык-ножом и спрятав его под одежду, вернулся в дом к обидчику, чтобы продолжить разговор. В коридоре между ними вновь произошла потасовка, в ходе которой подсудимый нанес хозяину дома не менее четырех ударов ножом в живот. На следующий день потерпевшего доставили в больницу, где он умер, несмотря на оказанную медпомощь.

Разделив мнение государственного обвинителя, суд дал жителю Курского района девять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU