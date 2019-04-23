«Мираторг» на 16% увеличит посевные площади зерновых и бобовых

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-23T11:11:10+03:00

В связи с увеличением поголовья площади, отведенные агрохолдингом под эти культуры, составят 71,5 тысяч га

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Растениеводство играет важнейшую роль в производственной цепочке компании. Выращиваемые сельхозкультуры, являются базовым сырьем при производстве кормов, что позволяет полностью контролировать качество и себестоимость конечной продукции.

Плановое увеличение поголовья животных и птицы требует большего количества кормов и, как следствие, расширения посевных площадей. А высокие показатели урожайности достигаются за счет бережного отношения к земельным ресурсам, использования новейшей техники и передовых технологий в агрономии.

В Курской области основными сельхозкультурами агрохолдинга являются озимые и яровые зерновые, соя, кукуруза, рапс, многолетние травы. Расширение посевных площадей ведется, в том числе, за счет возвращения в сельхозоборот залежных земель.

- Стратегической целью агрохолдинга является 100% самообеспеченность сырьем для кормов, их доля в себестоимости мяса достигает 75%, - поясняют в пресс-службе АПХ «Мираторг». - За счет собственного кормопроизводства мы имеем возможность снизить издержки и в результате получить дополнительные средства для инвестиций в создание новых предприятий и развитие отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU