Ночью под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-23T10:01:24+03:00

Сигнал на пульт МЧС поступил в четвретом часу ночи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Около четырех часов ночи 23 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании в жилом кирпичном доме на улице Набережная в поселке Пригородный Обоянского района Курской области. На место происшествия выезжали пожарные 34 ПСЧ Медведского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 03:45 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 03:48, ликвидирован в 03:50, сообщили в ГУ МЧС региона.

В результате пожара в жилом кирпичном доме размером 10 х 12 огонь повредил кровлю по всему периметру, потолочное перекрытие, мебель и вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU