Курянин за взятку попал под суд

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-23T09:03:03+03:00

Курянин теперь ответит перед судом Фото: Из архива КП.

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СК передал в суд уголовное дело против 29-летнего жителя Октябрьского района. Его обвиняют по двум статьям - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и покушение на дачу взятки.

По версии следствия, мужчина, будучи уже оштрафованным и лишенным прав в марте 2019 года, пьяный сел за руль принадлежащего ему автомобиля и поехал по личным делам. Однако его остановили сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району, провели его медицинское освидетельствование и составили протокол.

Материал передали в группу дознания ОМВД России по Октябрьскому району, где после проведения доследственной проверки против нарушителя завели уголовное дело.

Желая избежать ответственности, мужчина решил дать взятку в 12 000 рублей начальнику группы дознания ОМВД России по Октябрьскому району за прекращение против него расследования. Однако сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о произошедшем в компетентные органы. Мужчину при передаче части взятки в 7 000 рублей задержали. Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU