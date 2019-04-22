2019-04-22T16:31:41+03:00
Общество

Только каждый четвертый больничный курянам выдают в электронном виде

Сотрудники бухгалтерий даже бюджетных организаций не хотят осваивать новые технологии, отметили в ФСС
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Медучреждения должны постепенно перейти на выдачу цифровых больничныхМедучреждения должны постепенно перейти на выдачу цифровых больничныхФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курской области в электронном виде выдается четверть листков нетрудоспособности, сообщили в ФСС региона. По сравнению с прошлым годом их число выросло в два раза.

Ряд лечебных учреждений, в том числе и в районах области, например, Медвенская и Горшеченская ЦРБ, выдают до 80% листков в электронном формате. А в тимской больнице при этом оформили всего два «цифровых» листка. И такое «торможение» никак не связано с техническими проблемами. Работающая в аналогичных условиях с Тимской Советская ЦРБ с начала года выдала 27% больничных в электронном виде.

Не спешат «выдавать» электронный документ и в некоторых курских больницах. Например, в ОБУЗ №1 пациенту, попросившему «цифровой» листок, ответили, что «некогда», а в Детской больнице №2 - «проблематично». В горбольнице №2 не оформляют электронные листки при вызове на дом в вечернее время, отметили в ФСС.

В ФСС часто сталкиваются с ситуацией, когда и сотрудники бухгалтерий даже бюджетных организаций не хотят осваивать новые технологии и порой отказываются принимать электронные листки нетрудоспособности.

Заместитель губернатора Максим Бесхмельницын подчеркнул необходимость активизировать работу в данном направлении и предложил главам муниципальных образований отчитаться о работе организаций с электронным больничным. На межведомственной комиссии акцентировано также внимание на важности доработки медицинской информационной системы, от которой во многом зависит бесперебойная работа с электронным листком нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Катар в РФ
В Курске задержали подозреваемого в серии краж
В Курске произошло жестокое убийство девушки
В Курске раздадут георгиевские ленточки
Куряне могут попасть на прием к руководству СК
В Курской области запустили завод завод по производству асфальтобетона
В ДТП под Курском один человек погиб, трое пострадали
Под Курском сгорел ВАЗ
Под Курском нашли военный арсенал
Подвели воду и электричество: в Курской области обустраивают приют для бродячих животных
В Курской области столкнулись микроавтобус и легковушка: пятеро пострадали и один погиб
Под Курском нашли минометные мины
Под Курском во время пожара погиб человек
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Курской областной Думе-25!
Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
В Курске открывается выставка о туризме