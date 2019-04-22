Только каждый четвертый больничный курянам выдают в электронном виде

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-22T16:31:41+03:00

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В Курской области в электронном виде выдается четверть листков нетрудоспособности, сообщили в ФСС региона. По сравнению с прошлым годом их число выросло в два раза.

Ряд лечебных учреждений, в том числе и в районах области, например, Медвенская и Горшеченская ЦРБ, выдают до 80% листков в электронном формате. А в тимской больнице при этом оформили всего два «цифровых» листка. И такое «торможение» никак не связано с техническими проблемами. Работающая в аналогичных условиях с Тимской Советская ЦРБ с начала года выдала 27% больничных в электронном виде.

Не спешат «выдавать» электронный документ и в некоторых курских больницах. Например, в ОБУЗ №1 пациенту, попросившему «цифровой» листок, ответили, что «некогда», а в Детской больнице №2 - «проблематично». В горбольнице №2 не оформляют электронные листки при вызове на дом в вечернее время, отметили в ФСС.

В ФСС часто сталкиваются с ситуацией, когда и сотрудники бухгалтерий даже бюджетных организаций не хотят осваивать новые технологии и порой отказываются принимать электронные листки нетрудоспособности.

Заместитель губернатора Максим Бесхмельницын подчеркнул необходимость активизировать работу в данном направлении и предложил главам муниципальных образований отчитаться о работе организаций с электронным больничным. На межведомственной комиссии акцентировано также внимание на важности доработки медицинской информационной системы, от которой во многом зависит бесперебойная работа с электронным листком нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU