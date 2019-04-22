2019-04-22T15:59:35+03:00
Политика

Курскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Катар в РФ

На Триумфальной арке Фахад Мохамед Аль-Аттыйя посадил яблоню
Ольга ДАНИЛОВА
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Посадка яблони на Триумфальной АркеПосадка яблони на Триумфальной АркеФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках программы официального визита он встретился с и.о. врио губернатора Станиславом Набоко.

До настоящего времени с этим государством взаимодействие в экономической и культурной сферах Курская область не осуществляла. Но, как отметил Станислав Набоко, потенциал развития двусторонних отношений между Курской областью и Катаром есть. «Регион открыт для диалога по сотрудничеству и готов рассмотреть все варианты взаимодействия в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, инженерная инфраструктура, электроника, а также образование и культура», - подчеркнул он.

Фахад Мохамед Аль-Аттыйя в свою очередь отметил, что Россия является привлекательной страной для инвестиций, а также важным экспортером хозяйственных продуктов. «Сотрудничество с российскими регионами для нас очень важно», - сказал он.

На Мемориальном комплексе «Курская дуга» посол возложил цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову и могиле Неизвестного солдата, а также встретился с участниками автопробега «Москва – Доха». Далее автопробег проследует в Волгоград, Элисту, Махачкалу, Баку, Дербент, Тегеран, Исфахан и Шираз, а затем на пароме через Персидский залив в Доху. Вся поездка участников автопробега снимается на видео, фрагменты которого войдут в документальный фильм, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Я впечатлен историей Курска и вашими достопримечательностями. Сейчас проходит автопробег, который стартовал вчера от стен Музея Победы и пролег через ваш регион», - сказал он.

На Триумфальной арке Фахад Мохамед Аль-Аттыйя вместе с участниками автопробега высадил яблоневое дерево, за которым ухаживать будут учащиеся школы №60.

Посол побывал на Северном фасе Курской дуги, где в 1943 году проходили самые кровопролитные бои Курской битвы, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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