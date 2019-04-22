2019-04-22T15:49:08+03:00
Происшествия

В Курске задержали подозреваемого в серии краж

Парень забирал вещи из авто
Ольга ДАНИЛОВА
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Горе-таксисту грозит срокГоре-таксисту грозит срокФото: Из архива КП.
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В Курске полиция задержала девятнадцатилетнего курянина по подозрению в серии краж. Молодой человек в начале года уже был осужден за аналогичные преступления.

На сей раз выяснилось, что он причастен к краже из одной организации в Сеймском округе. Ночью он забрался на территорию и украл силовой медный кабель от рельсового крана. Провода сумел демонтировать сам, но они оказались слишком тяжелыми и он попросил знакомого перевести краденое на его авто к скупке лома цветных металлов. Похищенное продал, рассказали в полиции.

Молодой человек не имел постоянного источника дохода, поэтому постоянно искал варианты краж. Так он обратил внимание на парковку у одного из курских развлекательных центров. Несколько автомобилей стояли в неосвещенном месте. Фигурант обошел стоянку, заглядывая в каждую машину. В салоне одной из них он увидел женскую сумку и, разбив боковое стекло, похитил ее. Внутри оказались золотые серьги с бриллиантами, которые он также сбыл. В стоявшем рядом микроавтобусе осталась незакрыта задняя дверь. Хозяева беспечно оставили в автомобиле ноутбук, который парень забрал с собой. Через несколько дней в микрорайоне КЗТЗ были украдены аккумуляторы с грузовой и двух легковых машины.

После задержания парень стал сотрудничать со следствием. До суда он будет оставаться под подпиской о невыезде. Наказание ему назначит суд по совокупности совершенных преступлений.

Сейчас молодой человек все же устроился на работу в службу такси. Однако через несколько дней вновь попал в поле зрения полиции, теперь за вождение пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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