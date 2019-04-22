2019-04-22T14:36:09+03:00
Происшествия

В Курске произошло жестокое убийство девушки

По данным следствия мужчина сначала задушил молодую курянку, а затем расчленил труп
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения 24-летней жительницы Курска. Дело возбуждено по статье "Убийство".

Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девушка погибла. По версии следствия с 10 на 11 апреля курянка находилась в квартире с 27-летним мужчиной.

- Во время застолья на почве возникших неприязненных отношений мужчина задушил девушку. После чего, пытаясь скрыть следы совершенного преступления, расчленил ее труп, - рассказали в СК.

Сейчас мужчина задержан, дает признательные показания. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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