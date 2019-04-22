2019-04-22T13:58:09+03:00
Общество

В Курске раздадут георгиевские ленточки

Старт Всероссийской акции будет дан 25 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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Акция пройдет накануне Дня ПобедыАкция пройдет накануне Дня ПобедыФото: Из архива КП.
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Волонтеры Победы раздадут георгиевские ленточки. Старт Всероссийской акции будет дан 25 апреля в Курске в 13.00 на Красной площади, улице Ленина и Театральной площади. Волонтеры Победы из регионального отделения выйдут на улицы города, чтобы раздать символ воинской славы и уважения к истории страны. Кроме того, желающие получат листовки с информацией об истории георгиевской ленты и о том, как ее рекомендуется носить.

В акции будет задействовано порядка 300 добровольцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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