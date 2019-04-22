В Курске раздадут георгиевские ленточки
Старт Всероссийской акции будет дан 25 апреля
Акция пройдет накануне Дня ПобедыФото: Из архива КП.
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Волонтеры Победы раздадут георгиевские ленточки. Старт Всероссийской акции будет дан 25 апреля в Курске в 13.00 на Красной площади, улице Ленина и Театральной площади. Волонтеры Победы из регионального отделения выйдут на улицы города, чтобы раздать символ воинской славы и уважения к истории страны. Кроме того, желающие получат листовки с информацией об истории георгиевской ленты и о том, как ее рекомендуется носить.
В акции будет задействовано порядка 300 добровольцев
ИСТОЧНИК KP.RU