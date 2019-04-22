Куряне могут попасть на прием к руководству СК

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-22T13:54:00+03:00

Куряне могут обратиться со своими проблемами к руководству СК Фото: Из архива КП.

Записаться можно по телефону

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26 апреля с 15 часов 00 минут руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Сеймском межрайонном следственном отделе по адресу: город Курск, ул. Серегина, д. 15 «а».

Телефоны для справок и предварительной записи: 8 (4712) 37-01-02, 70-33-97.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU