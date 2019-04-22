В Курской области запустили завод завод по производству асфальтобетона

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-22T12:19:25+03:00

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На суджанском предприятии установлено самое современное европейское оборудование. Система очистки на асфальтобетонном заводе соответствует всем экологическим требованиям. Его мощность - 100 тонн асфальтобетона в час, сообщил в администрации региона.

Этот завод будет обслуживать трассы Курск–Коренево-Суджа, Курск-Суджа, Курск-Белая. Предприятие готово участвовать в ремонтных работах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для обеспечения дорожной отрасли Курской области щебнем, в начале года проведена большая работа с МГОКом. Чтобы предприятие могло получить качественные асфальтобетонные смеси в регион также поставляются необходимые материалы из Белоруссии, карьеров соседних областей.

В Год дорог предстоит большой объем дорожных работ, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас установилась благоприятная погода. И через несколько дней строители приступят к укладке асфальтобетона на курских автодорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU