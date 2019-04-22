2019-04-22T11:29:35+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском один человек погиб, трое пострадали

Полиция выясняет обстоятельства страшной аварии
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места аварииФото с места аварииФото: УМВД России по Курской области.
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Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП, которое произошло 21 апреля примерно в 6.20 утра в Курской области.

- 43-летний водитель автомобиля Фольксваген Гольф ехал по улице Центральная поселка Черницино Октябрьского района. По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказали в УМВД региона.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а три пассажира, мужчины 30-и, 34-х и 27-и лет получили ранения и были доставлены в ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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