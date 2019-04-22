Под Курском сгорел ВАЗ

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-22T09:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В 13:52 21 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль в селе Макаво Глушковского района.

По данным МЧС по прибытии в 14:08 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 14:10, ликвидирован в 14:12. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел автомобиль «ВАЗ-2106».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU