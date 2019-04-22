Под Курском нашли военный арсенал
21 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в деревне Дурнево Курского района.
На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Четыре гранаты РГД 33 и 15 патронов изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU