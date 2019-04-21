Подвели воду и электричество: в Курской области обустраивают приют для бродячих животных

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-21T11:56:57+03:00

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В Октябрьском районе продолжают обустраивать приют для бродячих животных. Напомним, о его создании региональные власти договорились с представителями зоозащитных организаций «Право Жить» и «Хвост трубой».

Какая работа в этом направлении уже проделана рассказал начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев. По его словам, в приют, который находится вблизи села Лобазовка Октябрьского района, уже подведены необходимые коммуникации - водоснабжение и электроснабжение. В помещениях наведен санитарный порядок. Вскоре здесь разместят клетки, оборудуют хирургический кабинет, выгульный двор, гостиницы.

Приют будет содержаться на средства благотворительного фонда. Кроме того, власти планируют на безвозмездной основе передать землю и помещения в собственность организации. Пока же между собственником и индивидуальным предпринимателем заключен договор.

Подрядчик уже приступил к отлову безнадзорных животных в областном центре. Работа ведется в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, комитетом ЖКХ Курска оперативно регистрируются и передаются предпринимателю внеплановые заявки на отлов. После чего животных осматривают в «Курской городской станции по борьбе с болезнями животных», специалисты составляют ветеринарные сопроводительные документы для транспортировки в пункт содержания.

Напомним, в 2019 году на отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено 19,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU